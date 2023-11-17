الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقالة المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه.

 

ويتولى اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أعمال الجهاز لحين صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء بتعيين رئيس جديد للجهاز.

 

وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19/5/2006، ويهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

Advertisements

 

كما أكد الدستور المصري الصادر في سنة 2014 في المادة رقم (27 ) علي أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية.

 

وقد حدد القانون رقم 67 لسنة 2006 أهداف جهاز حماية المستهلك في مادته الثانية عشرة وفقا لما يلي:

الفقرة أولي: ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى جهاز حماية المستهلك يهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب.

 الفقرة ثانية: للجهاز القيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:

وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيق ذلك.

تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.

التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات.

 دراسة الاقتراحات التي ترد إلي الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

وحدد قانون حماية المستهلك عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك وهي:

 الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات

 الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة 

عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

 الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.

الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

 الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة 

الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.

الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك

مواد متعلقة

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه عقوبة الإعلان المضلل في عروض الجمعة البيضاء

الأكثر قراءة

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

تعرف على عقوبة اتحاد الكرة وفيتوريا ضد الثلاثي المستبعد من المنتخب

تعرف على نصيب الفرد من السكر في مبادرة خفض الأسعار

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

روي رانا يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة منتخب مصر لكرة السلة

4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض وارتفاع الفراخ البيضاء بالأسواق

رحلة البحث عن السكر بالأسواق، أبرزها إجبار المواطن على شراء سلع إضافية

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

تعرف على أنواع مكن الخياطة وأسعارها (فيديو وصور)

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 17-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفيل في المنام وعلاقته بالرزق الكثير والحظ السعيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية