التموين: تطوير إنتاج الزيت والصابون والمياه المعدنية لدعم الصناعة المحلية

تسعى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تطوير إنتاجها في المرحلة الحالية لزيادة الإنتاج وتطوير المنتج لتشجيع الصناعة المحلية ودعمها وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وأهمها السلع الأساسية كالزيت والسكر.

زيادة حجم الإنتاج من الزيت

وكشف المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه المعدنية، أنه مستهدف زيادة حجم الإنتاج بنحو 30% من إجمالي إنتاج الزيوت والسمنة والمنظفات والمياه المعدنية بهدف زيادة التعاقدات التصديرية حيث تم تصدير 350 ألف كرتونة مياه وألفين طن صابون و400 طن زيوت حرة إلى السودان.

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تصدير الزيت والصابون للخارج

وأضاف " خطاب " أنه تم تصدير 500 طن صابون و400 طن زيت حر إلى بوركينافاسو و400 طن زيت حر إلى تشاد بينما يتم توجيه إجمالي الإنتاج من الأحماض الدهنية إلى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وتركيا وأيرلندا وألمانيا.

وكشف المهندس " خطاب " أن الشركة تخطط للوصول إلى 6 مليارات جنيه مبيعات في 2023/2024، موضحا أن ما تم تحقيقه في 2022 /2023 كان بقيمة 5 مليار جنيه مبيعات وأرباح بقيمة 100 مليون جنيه.

وأكد أن شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية تقوم بإنتاج 10 منتجات بعدد 96 صنفا، وهي 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة إلى 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف السوق المحلية، و3 آلاف طن سمنة نباتي سنويا ومستهدف اضافة خط إنتاج جديد لإنتاج عبوة سمنة عبوة بلاستيك (ظرف) وزن 300 ووزن 500 جرام بطاقة إنتاجية 5 أطنان في الساعة.

وأضاف خطاب أنه يتم سنويا انتاج ألفي طن صابون غسيل و1500 طن صابون تواليت وألف طن منظفات منزلية سائلة و40 طن مستحضرات تجميل وشامبو وألف طن أحماض دهنية و15 ألف طن من العلف الحيواني.

إنتاج المياه المعدنية

وأضاف أنه يتم إنتاج 170 ألف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويا مقسمة إلى 150 ألف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر و20 ألف قارورة مياه أوزان مختلفة، إضافة إلى استخلاص الزيت من بذرة فول الصويا وبشرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طن أخرى بمصنع بنها التابعين للشركة.

وكشف خطاب أنه تم التعاقد مؤخرًا على كمية 63 ألف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدى الشركة والذي يصل إلى نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

وأوضح أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبري وبنها بالقليوبية، بالإضافة إلى 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكل من القاهرة والإسكندرية و7 منافذ في طنطا و6 آخرى مناصفة بين المحلة وبنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدى 1350 مجمعا استهلاكيا وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

ولفت إلى أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخرى لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد أدني 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخرى بخلاف الزيوت.

وأكد خطاب أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها وبجودة عالية.

وقال، إن شركة طنطا للزيوت والصابون تنتج 10 منتجات بأنواع تتخطى 40 صنفا، حيث يتم إنتاج 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة الي 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف السوق الحرة، و3000 طن مسلي نباتي سنويا، و2000 طن صابون غسيل.

وأشار خطاب إلى أنه يتم سنويا إنتاج 1500 طن صابون تواليت، و1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طنا مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية، و15 ألف طن من العلف الحيواني.