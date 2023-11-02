الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

مسلسل بطن الحوت، نشرت الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت صورًا من مسلسل بطن الحوت تكشف عن كواليس من العمل الفني الذي سيعرض قريبًا عبر منصة شاهد.

برومو مسلسل بطن الحوت 

 طرحت منصة شاهد الإعلان التشويقي لمسلسل بطن الحوت المقرر عرضه قريبًا والذي يشارك به نخبة من ألمع النجوم.

بوسترات أبطال مسلسل بطن الحوت

ونشرت منصة شاهد مؤخرًا بوسترات فردية لأبطال مسلسل بطن الحوت المقرر عرضه قريبًا على المنصة.

وأرفق حساب المنصة تعليق “في العالم السفلي شبكة معقدة من العلاقات والعداوات.. حتى ظلك لا تأمنه!  #بطن_الحوت حبكة درامية جديدة  قريبًا على #Shahid”.

 

منصة شاهد تروج للمسلسل ببوستر محمد فراج

وكانت "شاهد vip" قد أعلنت عن الصورة التشويقية لمسلسل بطن الحوت، والذى ظهر فيها الفنان محمد فراج بطل مسلسل بطن الحوت مع جملة تشويقية جاء فيها: "شاب أراد دائما أن يعيش في سلام تدفعه الظروف لإدارة أخطر إمبراطورية لتجارة المخدرات".

مسلسل بطن الحوت يتكون من 15 حلقة ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، من تأليف ومسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزى.

على الجانب الأخر، كان كشف الفنان محمد فراج تفاصيل شخصيته في فيلم فوي فوي فوي ، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي للفيلم.

Advertisements

تفاصيل شخصية محمد فراج  في فيلم فوي فوي فوي 

وقال “فراج”: “وجهة نظري أن شخصية “حسن” هو بني آدم عادي جدًّا، زيه زي ناس كتير أوي وعنده حلم وطموح، وعايش حياة فيها مصاعب، والنموذج دا موجود بالملايين مش على مستوى مصر بس”. 

وأضاف: "الصعب في الموضوع إنه عايش بيمثل أنه فاقد بصره والشخصية مش مركبة خالص".

تحدث الفنان محمد فراج عن  فيلمه الجديد فوي فوي  فوي، وذلك من خلال العرض الخاص للعمل المقام في إحدى السينمات الكبرى.

 

محمد فراج: الحدوتة استوحتني 

وقال "فراج": “أنا كنت بفكر في الشخصية والحدوته استوحتني.. التحدي الأكبر كان بالنسبة لي إني أظهر فاقد للبصر..  في الفيلم أنا بشوف بس بمثل إني مش بشوف.. هذا أكثر شيء كان مغري جدًّا وكورة القدم للمكفوفين ما شوفنهاش في الدراما المصرية”. 

وأضاف: “أولا حياة المكفوفين صعبة جدًّا بالذات للرياضي، كنت حاسس بكمية مشاعر وأحاسيس رهيبة وقريت كتير عن الرياضة لأني ما كنتش قاري عنها”.

بطلة مسلسل رسالة الإمام تعلن وفاة خالتها في غزة

عرض مسلسل البيت بيتي 2 قريبًا على شاهد

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل بطن الحوت بطن الحوت محمد فراج الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

بطلة مسلسل رسالة الإمام تعلن وفاة خالتها في غزة

عرض مسلسل البيت بيتي 2 قريبًا على شاهد

مسلسل صوت وصورة الحلقة 15، تفاصيل اعترافات نجلاء بدر أمام الشرطة

مؤلف مسلسل بالطو: نسينا قضيتنا وانشغلنا بتسويق السلع المصرية

الأكثر قراءة

مجلس اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

الإسكان تطرح ورشا خدمية بالشيخ زايد

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

مسح رسمي: 65 % من الشركات في إسرائيل تخسر أكثر من نصف إيراداتها منذ بدء عملية طوفان الأقصى

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية