يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

مسلسل بطن الحوت، نشرت الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت صورًا من مسلسل بطن الحوت تكشف عن كواليس من العمل الفني الذي سيعرض قريبًا عبر منصة شاهد.

برومو مسلسل بطن الحوت

طرحت منصة شاهد الإعلان التشويقي لمسلسل بطن الحوت المقرر عرضه قريبًا والذي يشارك به نخبة من ألمع النجوم.

بوسترات أبطال مسلسل بطن الحوت

ونشرت منصة شاهد مؤخرًا بوسترات فردية لأبطال مسلسل بطن الحوت المقرر عرضه قريبًا على المنصة.

وأرفق حساب المنصة تعليق “في العالم السفلي شبكة معقدة من العلاقات والعداوات.. حتى ظلك لا تأمنه! #بطن_الحوت حبكة درامية جديدة قريبًا على #Shahid”.

منصة شاهد تروج للمسلسل ببوستر محمد فراج

وكانت "شاهد vip" قد أعلنت عن الصورة التشويقية لمسلسل بطن الحوت، والذى ظهر فيها الفنان محمد فراج بطل مسلسل بطن الحوت مع جملة تشويقية جاء فيها: "شاب أراد دائما أن يعيش في سلام تدفعه الظروف لإدارة أخطر إمبراطورية لتجارة المخدرات".

مسلسل بطن الحوت يتكون من 15 حلقة ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، من تأليف ومسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزى.

على الجانب الأخر، كان كشف الفنان محمد فراج تفاصيل شخصيته في فيلم فوي فوي فوي ، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي للفيلم.

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تفاصيل شخصية محمد فراج في فيلم فوي فوي فوي

وقال “فراج”: “وجهة نظري أن شخصية “حسن” هو بني آدم عادي جدًّا، زيه زي ناس كتير أوي وعنده حلم وطموح، وعايش حياة فيها مصاعب، والنموذج دا موجود بالملايين مش على مستوى مصر بس”.

وأضاف: "الصعب في الموضوع إنه عايش بيمثل أنه فاقد بصره والشخصية مش مركبة خالص".

تحدث الفنان محمد فراج عن فيلمه الجديد فوي فوي فوي، وذلك من خلال العرض الخاص للعمل المقام في إحدى السينمات الكبرى.

محمد فراج: الحدوتة استوحتني

وقال "فراج": “أنا كنت بفكر في الشخصية والحدوته استوحتني.. التحدي الأكبر كان بالنسبة لي إني أظهر فاقد للبصر.. في الفيلم أنا بشوف بس بمثل إني مش بشوف.. هذا أكثر شيء كان مغري جدًّا وكورة القدم للمكفوفين ما شوفنهاش في الدراما المصرية”.

وأضاف: “أولا حياة المكفوفين صعبة جدًّا بالذات للرياضي، كنت حاسس بكمية مشاعر وأحاسيس رهيبة وقريت كتير عن الرياضة لأني ما كنتش قاري عنها”.