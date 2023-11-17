الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

صدقي صخر: حنان مطاوع فنانة طالعة من زمن الفن الجميل

حنان مطاوع، فيتو
حنان مطاوع، فيتو

تحدث الفنان صدقي صخر، عن مشاركته النجمة حنان مطاوع في مسلسل "صوت وصورة"

في هذا السياق، أشاد صدقي صخر خلال حلوله ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي عبر نجوم إف إم، قائلا: "هي إنسانة جدا وطالعة من زمن الفن الجميل بنفس الرقي والمفردات وشخصية تحترم فنها جدا والناس، وتحب الشغل وشغوفة ومتفانية جدا، وتملء المساحة الخاصة بها في العمل باقتدار".

وتابع صدقي صخر: "أحببت مشهدنا خلال التواجد في الفلوكة وقت الغروب وفي النيل وكان مشهدا جميلا وسلسا".

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وأضاف خلال حديثه: صدقي صخر: "الفنان لازم يكون واعيا بشأن ما يحدث حوله وعلى درجة من الاطلاع، ويكون فيه مسؤولية اجتماعية على الفنان، حتى لو الفن غرضه الترفيه فهذا في حد ذاته رسالة".

"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر ونجلاء بدر وعمرو وهبة وناردين فرج وفدوى عابد وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، ويجسد الفنان وليد فواز دور زوج الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث، بينما يقدم صدقي صخر دور محامِ أمام الفنانة حنان مطاوع.

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