الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

هالة صدقي تكشف رأيها في القفزة الفنية للسعودية

هالة صدقي، فيتو
هالة صدقي، فيتو

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بالنهضة الفنية الهائلة التي تقوم بها السعودية في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود عدد من الفنانين في السعودية لديهم مواهب فنية عظيمة.

وقالت هالة صدقي خلال تصريحات تليفزيونية: أنا سعيدة جدًا بالسعودية لأنها عملت طفرة كبيرة وقفزت 20 سنة واختصرت 20 سنة لأنهم حسوا قد ايه الجمهور متشوق للفن، والطفرة دي عظيمة في تاريخ السعودية.

علي الجانب الأخر، كانت الفنانة هالة صدقي، اعربت عن تعجبها الشديد من اندهاش البعض حول تصوير الفنانين لأعمالهم خلال الفترة الحالية بسبب القضية الفلسطينية، متسائلة: "طيب ما الأفراح شغالة والراقصات شغالين".

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وتابعت الفنانة هالة صدقي، خلال تصريحات تلفزيونية: "الناس بتقول هما الفنانين المفروض ميشتغلوش.. طيب ما ماتشات الكرة شغالة والأفراح شغالة حتى الراقصات شغالين.. ليه معتبرين أن مهنتنا المفروض منشتغلش.. في بعض العقود فيها شرط جزائي، ومجهود للزملاء بقالهم شهر بيشتغلوا وفي عمال ملهمش ذنب في كده".

واستكملت هالة صدقي، حديثها بأن القضية الفلسطينية مستمرة منذ 50 عاما، وهي مأساة كبيرة، لكن السوشيال ميديا تتفه منها وتترك القضية وتنشغل بخلاف محمد سلام وبيومي فؤاد.

وكانت الفنانة هالة صدقي عبرت عن دعمها للشعب الفلسطيني ضد العدوان المستمر الذي يتعرض له من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت هالة صدقي في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام: "يا ريت في حاجة بإيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين، لا وقت للحزن، والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين".

وأضافت:  "السياسة والحلول السياسية لأهلها، ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن او دواء تنقذ طفلا وفخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90/ من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم".

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تصريحات تليفزيونية الفنانة هالة صدقي هالة صدقي

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