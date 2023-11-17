كولر ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا لعام 2023.

ويقام حفل كاف لتوزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

وقلص كاف قائمته إلى 5 مدربين مرشحين للفوز بالجائزة من أصل 10 أسماء أعلنها في وقت سابق وهم:

مارسيل كولر مدرب الأهلي

عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق

توم سينتفيت مدرب جامبيا

وليد الركراكي مدرب المغرب

أليو سيسيه مدرب السنغال

وقاد مارسيل كولر الأهلي في الموسم الماضي للفوز بدوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري المصري والسوبر المصري مرتين وكأس مصر، واحتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية في المغرب.

وفاز بالجائزة عام 2022 الماضي أليو سيسيه مدرب السنغال.

كما أزاح الاتحاد الإفريقي “كاف” الستار عن قائمة الأندية الخمس المرشحة للفوز بلقب أفضل ناد داخل القارة الإفريقية.

وضمت القائمة كلًا من: (الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، واتحاد العاصمة، ويانج أفريكانز).

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الثلاثاء، عن الأندية والمنتخبات المرشحة للقب الأفضل في عام 2023 على مستوى الكرة النسائية.

ويجرى حفل الكاف في مراكش بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

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الأندية والمنتخبات المرشحة لجوائز الأفضل على مستوى السيدات

وجاءت اختيارات المنتخبات على النحو التالي:

"بوركينا فاسو - بوروندي - غانا - مالاوي - المغرب - نيجيريا - السنغال - جنوب أفريقيا - تنزانيا - زامبيا".

بينما جاءت اختيارات الأندية كالتالي:

"أتلتيكو أبيدجان - هوريكانز الغيني - داركوا ليدي الغاني - إي إس ماندي من مالي - الجيش الملكي وإس سي كازابلانكا من المغرب - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - نادي الملكات التنزاني".

كما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فى وقت سابق ايضا جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الجولة الأولى

ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر ٩ م.

الجولة الثانية

يانج أفريكانز السبت ٢ ديسمبر ٩م على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.

الجولة الثالثة

شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة السبت ٩ ديسمبر الساعة ٦م.

الجولة الرابعة

شباب بلوزداد الجزائري سيتم تحديدها لاحقا لارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية.