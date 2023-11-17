الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

الكاف يكشف القائمة النهائية للأندية المرشحة للفوز بلقب الأفضل في 2023

كاف، فيتو
كاف، فيتو

أزاح الاتحاد الإفريقي “كاف” الستار عن قائمة الأندية الخمس المرشحة للفوز بلقب أفضل نادٍ داخل القارة الإفريقية.

وضمت القائمة كلًا من: (الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي، واتحاد العاصمة، ويانج أفريكانز).

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الثلاثاء، عن الأندية والمنتخبات المرشحة للقب الأفضل في عام 2023 على مستوى الكرة النسائية.

ويجرى حفل الكاف في مراكش بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

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الأندية والمنتخبات المرشحة لجوائز الأفضل على مستوى السيدات 

وجاءت اختيارات المنتخبات على النحو التالي:

"بوركينا فاسو - بوروندي - غانا - مالاوي - المغرب - نيجيريا - السنغال - جنوب أفريقيا - تنزانيا - زامبيا".

بينما جاءت اختيارات الأندية كالتالي:

 

"أتلتيكو أبيدجان - هوريكانز الغيني - داركوا ليدي الغاني - إي إس ماندي من مالي - الجيش الملكي وإس سي كازابلانكا من المغرب - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - نادي الملكات التنزاني".

كما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فى وقت سابق ايضا جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الجولة الأولى
ميدياما الغاني السبت ٢٥ نوفمبر ٩ م. 
الجولة الثانية
يانج أفريكانز السبت ٢ ديسمبر ٩م على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا. 
الجولة الثالثة
شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة السبت ٩ ديسمبر الساعة ٦م. 
الجولة الرابعة
شباب بلوزداد الجزائري سيتم تحديدها لاحقا لارتباط الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية.

 

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