الجمعة 17 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

هل ترفع أسعار السكر في التموين بعد وصوله لـ 50 جنيها بالأسواق؟

السكر بمبادرة خفض
السكر بمبادرة خفض الأسعار،فيتو

تستقبل مصر خلال الفترة المقبلة 100 ألف طن سكر أبيض مستورد، تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية مؤخرًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأكد ‏الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس ‏السيسى، لتلبية احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار. 

المخزون الإستراتيجي من السكر 

وقال وزير التموين إن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا إلى أن بداية موسم حصاد محصول القصب والبنجر هي شهري يناير ‏وفبراير المقبلين.

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مبادرة خفض الأسعار 

وتشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع إقبالا كبيرًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة السكر والزيت والأرز، ويتم توفير السكر بسعر 27 جنيه، والأرز بسعر 22 جنيها، والزيت بسعر 35 جنيها.

وأكد الدكتور علي المصيلحي أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر منذ الإعلان عنها، تتضمن توفير 48 صنفا لـ 7 مجموعات سلعية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25٪.

وقال وزير التموين إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، مما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.

 

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