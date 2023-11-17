حملة أمنية على أوكار المخدرات وضبط 67 ديلر وتنفيذ أحكام قضائية في بشتيل وفيصل

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بمنطقة بشتيل بالجيزة استهدفت العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط ضبط (37 قضية بإجمالى 37 متهم) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش، الهيروين، الأيس" المخدر – كمية من الأقراص المخدرة – 3 فرد خرطوش).



وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط عدد (6 حكم جناية – 128 حكم جزئى – 21 حكم مستأنف – 30 حكم غرامة – 28 مخالفة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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حملة أمنية على فيصل تضبط 30 ديلر مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عدة حملات أمنية بمنطقة فيصل بالجيزة إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (30 قضية بإجمالى 30 متهم) وبحوزتهم (كميات من "الحشيش، الهيروين، الأيس، البودر" المخدر –35 قضية سلاح أبيض).



وفى مجال تنفيذ الأحكام ضبط عدد (18 حكم جناية – 67 حكم مستأنف – 137 حكم جزئى – 167 حكم غرامة – 21 مخالفة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.