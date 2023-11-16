الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط: استلام وبناء 520 مدرسة خلال الـ10 سنوات الماضية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المدارس، فيتو

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تفقد مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط التي تم إنشائهما حديثًا ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة... رافقه خلال الجولة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.

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محافظ أسيوط يتفقد مدرسة التجاريين 

بدأت الجولة بتفقد محافظ أسيوط لمدرسة التجاريين الرسمية لغات التي تم إنشاؤها مؤخرًا بتكلفة 14 مليون جنيه على مساحة 4387 متر وتضم 56 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وذلك في إطار سعي المحافظة لبناء مدارس جديدة لتخفيض الكثافات الطلابية في الفصول. 

مشروعات حياة كريمة 

كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية وحرص على ترديد النشيد الوطني مع الأطفال في كل فصل يتم تفقده تعميقًا لقيم الولاء والانتماء وسط فرحة وسعادة من التلاميذ موجهًا المعلمين بزرع حب الوطن لدى التلاميذ وقيم الولاء والانتماء فضلا عن شرح الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية ليعلم الأطفال منذ صغرهم حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة كما تفقد ملاعب المدرسة ووجه بتكثيف المساحات الخضراء والاهتمام بأعمال التشجير وزرع الأشجار المثمرة لخلق مساحات خضراء كمتنفس للتلاميذ والمعلمين.

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واستعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أثناء زيارته للمدارس أبرز وأهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال 10 سنوات الماضية في قطاع التعليم لافتًا إلى أن التعليم قبل الجامعي يعد من أهم القطاعات التي حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تغيرات العصر الحديث ومواجهة تحديات المستقبل باعتباره أحد المحاور المهمة للجمهورية الجديدة.

محافظ أسيوط يشهد حفل الأنشطة المدرسية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

محافظ أسيوط يتفقد عددًا من المدارس ويوجه بتوعية الطلاب بمشروعات حياة كريمة

وأوضح المحافظ أن قطاع التعليم بأسيوط حظى بنصيب كبير من الاهتمام وهذا الأمر ظهر جليًا خلال العشر سنوات الماضية من خلال إنشاء عدد ضخم من المدارس ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول حيث بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الأبنية التعليمية بإجمالي 412 فصلا دراسيا ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناءها واستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصلا دراسيا بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليونا.

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