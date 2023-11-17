وزيرة الهجرة: يجب على كل مصري بالخارج المشاركة في العملية الانتخابية

أقام السفير طارق المليجي، قنصل عام مصر في الرياض، حفل عشاء في دار السكن المصري على شرف السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة عدد كبير من رموز الجالية المصرية في الرياض، وذلك خلال زيارة سيادتها للمملكة العربية السعودية، محطتها الأولى في جولتها الخارجية التي تجريها حاليًا لحث الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي للسفير طارق المليجي عن خالص سعادتها وامتنانها بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقالت: "نحن نحتاج من كل مصري بالخارج أن يشارك بإيجابية ويدلي بصوته في العملية الانتخابية لرسم مستقبل وطنه، لأننا نحيا في محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة، ولكن مصر قوية ومحروسة".

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انتخابات المصريين بالخارج

وطالبت السفيرة سها جندي المتواجدين في اللقاء بتشجيع جميع المصريين المقيمين في المملكة في محيطهم على النزول للتصويت، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت انتخابات المصريين بالخارج أيام الإجازات الرسمية فلابد من مشاركة الجميع وبكثافة، وهي أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، مشيدة سيادتها بالفيديوهات التي قام عدد من اعضاء الجالية المصرية بتصويرها لتشجيع المصريين في المملكة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي لاقت رواجا داخل وخارج المملكة من المقررين في مصر وحول العالم، خاصة أن هذه الفيديوهات تتميز بأنها قصيرة وموجزة ورسالتها مباشرة وواضحة.

غرفة عمليات بوزارة الهجرة

كما أوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومن المقرر أن يتم تفعيلها قبل الانتخابات بأسبوع للرد على استفسارات المصريين بالخارج، مؤكدة أن الوزارة ستكون على تواصل دائم مع المصريين بالخارج في حينها ولدينا ١٣٨ لجنة اقتراع خارج مصر، ومشيرة إلى العمل على تذليل أي عقبات تخص البعد عن مقار اللجان الانتخابية، وقالت: "نحن لدينا مؤسسات مصرية الخارج من الممكن أن تساعد في ذلك، ونحاول دراسة مقترحات خارج الصندوق لوصول اللجان إلى جميع التجمعات بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية".

من جانبه، رحب السفير طارق المليجي، القنصل العام بالرياض، بالسيدة وزيرة الهجرة والحضور، مثمنا جهود السيدة الوزيرة في التواصل وربط أبناء مصر في الخارج بوطنهم، ومشيدًا بتكاتف أبناء الجالية المصرية بالرياض ودورهم في حل كثير من المشكلات بالتعاون مع القنصلية العامة.

هذا وقد دار حوار بين وزيرة الهجرة ورموز الجالية المصرية بالرياض بشأن أوضاع الجالية والتحديات التي يتم العمل على تخطيها، وقالت الوزيرة إن استراتيجية وزارة الهجرة وأولويتها القصوى تقوم بالأساس على استدامة التواصل مع المصريين في الخارج، وتابعت: "من المهم جدًا أن يشعر المصري بأن وطنه يقف بجانبه ويسانده في أي وقت وأي مكان ولذلك أطلقت مبادرة (ساعة مع الوزيرة) التي تهدف إلى التحدث مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال الفيديو كونفرانس والتعرف عليهم للاستماع لهم ولأفكارهم، وحتى الآن أجرينا لقاءات مع جاليات مصرية في ٦٣ دولة" وجاري إجراء لقاءات قارية للتعرف علي المزيد.

كما أشارت السفيرة سها جندي في حديثها إلى الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج في دعم الدولة المصرية من خلال قاعدة بيانات تجمع كافة تخصصاتهم، وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنه تم تدشين استمارة إلكترونية خاصة بالتعاون مع وزارة الصحة للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج خاصة أنهم أصحاب خبرات كبيرة، لافتة إلى أن وزارة الهجرة لديها نحو ١٤ مليون سفير في جميع التخصصات المهنية والعلمية في مختلف دول العالم، وأنه من المهم أن يتم توظيف خبراتهم في دعم تطور الدولة المصرية كل في تخصصه لقيادة المشروعات التنموية في الوطن، وهذا جزء من التواصل والربط بالوطن الذي تعمل عليه وزارة الهجرة مع أبناء مصر حول العالم.

وفي سياق استعراض جهود الوزارة أيضًا، ذكرت وزيرة الهجرة خلال اللقاء أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بمناطق الصراع، وتم التعامل من خلالها في أزمات زلزال تركيا وسوريا وإعصار ليبيا والمغرب والصراع المسلح في السودان وروسيا وأوكرانيا وغزة حاليًا، كما تم حل أزمة الطلاب المصريين العائدين من هذه الدول وإلحاقهم بالجامعات المصرية.

جهود وزارة الهجرة

من جانبهم، أشاد الحاضرون في اللقاء بجهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي، وما تحقق من إنجازات وتمت إتاحته من محفزات وميزات مخصصة للمصريين بالخارج، معربين عن سعادتهم بلقاء سيادتها، ومؤكدين على بذل جهد كبير لتشجيع المصريين بالسعودية على التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وزارة الهجرة،فيتو

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش اللقاء اجتمعت الوزيرة بشكل ثنائي بممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والعالمية التي تستثمر على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية من المصريين (مجموعة حسن علام - شركة كيا العالمية وعدد كبير آخر من أصحاب المشروعات الناجحة في السعودية)، وكذا ممثلي البنوك المصرية (الأهلي المصري- مصر - المصرف المتحد) للتحدث عن تيسير تحويلات المصريين ومشاركتهم في المبادرات التي صاغتها وزارة الهجرة، وعلى رأسها مبادرة السيارات للمصريين في الخارج، وكذلك التسوية التجنيدية التي شهدت مطالبات بعودتها مره أخرى، كما اجتمعت سيادتها مع عدد من المروجين على وسائل التواصل الاجتماعي لمبادرة السيارات والمشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، علاوة على أن الوزيرة أجرت حوارا مع جريدة الشرق الأوسط السعودية.

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