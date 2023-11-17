الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال أسبوعين

ضبط قضايا غسل أموال
ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال أسبوعين

كشف مصدر أمني، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال الأسبوعين الماضيين.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية في القاهرة والجيزة

ضبط مالك مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالدقي 

وأكد المصدر الأمني، أن قضايا غسل الأموال تنوعت ما بين حصيلة تجارة المخدرات والنصب والاحتيال على المواطنين والكسب غير المشروع  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.


وأضاف المصدر، أن المتهمين أيضا من بينهم محاولات غسل الأموال حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراض زراعية وعقارات وسيارات).

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتجار فى الأسلحة النارية الأسلحة النارية النصب والاحتيال على المواطنين كسب غير المشروع غسل الأموال

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية في القاهرة والجيزة

ضبط مالك مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالدقي 

فحص 223 سائقًا، الداخلية تشن حملات للكشف عن متعاطي المواد المخدرة

أمن القاهرة يكشف كواليس اختطاف سيدة والتعدي عليها بالضرب في عين شمس

الأمن العام يضبط محاسب ومهندس ومدير تسويق بحوزتهم عملات أجنبية

خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع السودان باتجاه كوبري فيصل لمدة يوم

خلال 24 ساعة، ضبط 275 قضية مخدرات و133 قطعة سلاح نارى

خلال 24 ساعة، ضبط ‏61088 مخالفة مرورية متنوعة

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

تكليفات رئاسية قوية للحكومة ورسائل مهمة لقادة العرب وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران

جيش الاحتلال يعثر على جثة مجندة أسيرة في غزة

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

الأهلي vs ميدياما، تشكيل الأهلي المتوقع، والموعد الرسمي والقناة الناقلة، وقائمة هدافين الأهلي في البطولة

نجوى سالم، يهودية عاشت بعقدة الاضطهاد، استثناها عبد الناصر من قرار الطرد، والسادات فضحها على الملأ

بالأرقام، أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

توقعات الأبراج اليومية، السبت 18-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك السبت 18-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

استنساخ أصوات مشاهير المطربين بهذه الطريقة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 17-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

أسعار الجبس اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المصري

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إمساك الخطيب العصا أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

أسماء شهر جمادى الأولى وأول من سماه بهذا الاسم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية