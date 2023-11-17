ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال أسبوعين

كشف مصدر أمني، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 172 مليون خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد المصدر الأمني، أن قضايا غسل الأموال تنوعت ما بين حصيلة تجارة المخدرات والنصب والاحتيال على المواطنين والكسب غير المشروع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.



وأضاف المصدر، أن المتهمين أيضا من بينهم محاولات غسل الأموال حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراض زراعية وعقارات وسيارات).

Advertisements