استمرار القوافل الدينية بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

تستمر مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بالاشتراك مع منطقة الوعظ بالمحافظة، تنفيذ حملات التوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، تحت عنوان (مناخنا حياتنا - أهل العلم أحياء - رحمة مهداة)، بمركز شباب الحجناية ومركز شباب افلاقة بإدارة شباب دمنهور، خلال أنشطة شهر نوفمبر الجاري.

القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك داعما وتنسيقا مع مديرية الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، لتدعيم دور العبادة والعقائد الإسلامية ونشر الوعي الإسلامي للشباب، وعمل حلقات وورش عمل ومناقشات حوارية مع الشباب، لنبذ العنف والتعريف بسماحة الدين الإسلامي مع الغير.

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القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

القوافل الدينية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

و يذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.