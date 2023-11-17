الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 35 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية - مفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية بحوش عيسى أسفرت عن ضبط 35000 لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو


ويأتي فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط مصنعين أعلاف يداران بدون ترخيص و4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر، كما تم تحرير 10 محاضر بيع لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و3 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

وتمكنت إدارة تموين المحمودية من ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان مواعيد التشغيل وآخرين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

وتمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز تصرف في 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

 

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البحيرة محافظة البحيرة حملات تموينية حوش عيسى مديرية التموين بالبحيرة سولار

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