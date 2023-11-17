الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حريق التهم محل أحذية بإمبابة

اخماد حريق، فيتو
اخماد حريق، فيتو

طلبت نيابة الجيزة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق محل أحذية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

اندلاع حريق نشب في محل أحذية بامبابة

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع البصراوي.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة  بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

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تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق داخل محل أحذية أسفل عقار مكون من 7 أدوار، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران للسيطرة على مصدرها دون وقوع إصابات.

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