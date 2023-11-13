التحقيقات تكشف سبب نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة الريف الأوروبي

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة أن واقعة نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة الريف الأوروبي، والتي أسفرت عن تفحم 1500 كاوتش و3 خزانات على مساحة 90 مترا، بسبب ماس كهربائي.

حريق داخل فيلا بالريف الأوروبي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بمخزن كاوتش بالدور الأرضي لفيلا من طابقين في منطقة الريف الأوروبي، بجوار نادي زايد ثاني بمحافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب داخل فيلا في منطقة الريف الأوروبي.

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على الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد اشتعال بعض المحتويات، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده إلى المناطق المجاورة وجار السيطرة على الحريق.