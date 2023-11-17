الجمعة 17 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خطوات تفعيل خاصية الحذف التلقائي للرسائل في تطبيق واتساب

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

يبحث العديد من مستخدمي تطبيق واتساب عن طريقة تفعيل خاصية حذف الرسائل تلقائيًا أو الرسائل ذاتية الحذف حيث تسمح للمستخدمين بجعل الرسالة تختفي تلقائيًا بعد فتحها وخلال السطور التالية نقدم طريقة تفعيل خاصية حذف الرسائل تلقائيا  في تطبيق واتساب. 

تفعيل  الرسائل ذاتية الحذف في واتساب 

- تعمل هذه الخاصية مع أحدث نسخة من تطبيق واتساب، لذلك يجب التأكد من امتلاكها. 

- التوجه إلى تطبيق واتساب واختيار صورة من مكتبة الصور في الهاتف أو التقاط صورة جديدة وفي أسفل الصورة بجوار زر الإرسال رقم 1 في دائرة زرقاء صغيرة، يتم الضغط عليه حتى يتم تفعيل خاصية الرسائل ذاتية الحذف.

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- الضغط على زر الإرسال، وعندما تصل رسالة بخاصية الرسائل ذاتية الحذف فإن الصورة لا تظهر مباشرةً في الدردشة بل يجب الضغط عليها حتى يتم التمكن من رؤيتها قبل أن تختفي، ولن يتم تحميل الصورة إلى مكتبة الصور الخاصة ولا يوجد مؤقت لعرض الصورة حيث يمكن  الاحتفاظ بالصورة مفتوحة  طوال الوقت، ولكن تختفي الصور بمجرد أن الضغط على زر العودة.

خصائص جديدة في واتساب 

- بالإضافة إلى هذه الخاصية فهناك عدد من الخصائص تم إضافتها منها: استخدام واتساب عبر 4 أجهزة معًا في وقت واحد إلى جانب هاتفك الذكي، وهذا يعني أنك تستطيع استخدام واتساب على خمسة أجهزة معًا بجانب إمكانية تشغيل حساب واتساب عبر أكثر من جهاز معًا في وقت واحد بفضل التحديث الجديد الذي وصل إلى المنصة، كما يسمح التحديث الجديد بالبقاء متصلًا بشبكة المنصة عبر جميع الأجهزة حتى مع إغلاق  الهاتف الرئيسي الذي يتم استخدام المنصة عبره. 

وواتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى يعمل تطبيق عميل واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب، طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يظل متصلًا بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب تتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة.

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