الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

إذا كنت ترغب في فقدان وزنك، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها

أخطاء شائعة يجب تجنبها
أخطاء شائعة يجب تجنبها عند فقدان الوزن، فيتو

فقدان الوزن أمر صعب عكس زيادة الوزن التى يمكن إكتسابها بسهولة وكشفت دراسة طبية حديثة أن هناك عدد من المفاهيم الخاطئة والعادات التى يجب تجنبها عند الرغبة في انخفاض الوزن نظرا لأن لأها اثار عكسية، واذا كنت ترغب في التخلص من هذا الوزن الزائد في أسرع وقت ممكن يوجد عدد من الأخطاء الشائعة تفسد امكانية التخلص من الوزن الزائد.

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند فقدان الوزن

وفي رصد لأهم هذه الأخطاء  بحسب موقع Cleveland clinic:

1-تحديد أهداف غير واقعية

لا يجب التعهد مع النفس بامكانية خسارة الوزن 10 كجم في غضون أسبوع فهو أمر غير واقعي.

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تشير الأبحاث إلى أن خسارة 1 إلى 2 كجم أسبوعيًا هو هدف معقول، اعتمادًا على نوع الجسم من المرجح أن يؤدي هذا النهج التدريجي إلى سلوكيات مستدامة تساعد في منع عودة الوزن المفقود.

2-الاعتماد على الأنظمة الغذائية التى تستبعد العناصر الغذائية الرئيسية التي يحتاجها الجسم، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية

وتؤكد الدراسة إن النظام الغذائي الصحي والمستدام عادة ما يكون نظامًا شاملًا وهذا يعني تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين ومنتجات الألبان بأحجام مناسبة

3- استخدام الشعور بالذنب كمحفز

إن توبيخ نفسك عقليًا بشأن وزنك لن يساعد في خفض الوزن وفي الواقع، قد يكون لها تأثير معاكس.

تظهر الأبحاث أن الشعور بالذنب بشأن وزنك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ويؤدي إلى علاقة غير صحية مع الطعام والتخلص من الأفكار "السلبية" قد يساعدك على خسارة الوزن.

4- تخطي الوجبات

إذا كان خفض السعرات الحرارية يساوي فقدان الوزن، فإن تخطي الوجبات ليس شرطا ان يخفض الوزن لأن الغذاء هو الوقود لجسمك، بعد كل شيء ولا يمكنك ترك خزان الوقود الخاص بك فارغًا.

وتوضح الدراسة: "إن تخطي وجبة بعد وجبة يمكن أن يمنع جسمك من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها".

فقدان الوزن

كما أنه قد يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يعني أن جسمك يحرق سعرات حرارية أقل - وهو تعديل فسيولوجي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وهذا ليس بالضبط هدفك من تجنب الوجبات.

وهناك برامج صيام متقطع تحد من "ساعات تناول الطعام" ويمكن أن تكون فعالة لفقدان الوزن وضبطه وتحافظ على تناول التغذية ولا تعتمد على تخطي الوجبات.

ويجب توخي الحذر من الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية التي تقل عن 1000 سعرة حرارية في اليوم، غالبًا ما يتطلب تناول مثل هذه الكمية القليلة من الطعام دعمًا غذائيًا إضافيًا من خلال الفيتامينات والمكملات الغذائية..

5. الهوس بالميزان

يمكن قياس الوزن بسهولة، وهذا ليس بالأمر الجيد دائمًا، "في كثير من الأحيان، يستخدم الناس الميزان كسلاح - وليس كأداة"، لذا، لا تركز فقط على هذا الرقم الذي يظهر عند وزن جسمك أثناء محاولتك تبني نمط حياة أكثر صحة. في كثير من الأحيان، قد يكون ما تشعر به وملاءمتك لملابسك مقياسًا أفضل لجهودك.

ولكن إذا كنت لا تستطيع ببساطة مقاومة الرغبة في وزن نفسك، فاستخدم نطاقًا بدلًا من التركيز على رقم واحد، "كن مرنا"، وتوقع بعض الصعود والهبوط.

6-المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة

إن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة لك ويمكن أن تساعدك بالتأكيد على تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه،  ولكن لا ينصح بالمبالغة في ممارسة الرياضة على جهاز المشي أو رفع الأثقال في محاولة للتخلص من الوزن بسرعة.

فقدان الوزن 

قد يؤدي الجمع بين التمارين الرياضية القاسية واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية إلى نتائج غير مرغوب فيها أيضًا.

اوضحت الدراسة "إذا لم يحصل جسمك على ما يكفي من الوقود لممارسة التمارين، فيمكنه في الواقع تخزين الدهون وحرق العضلات وتتباطأ عملية التمثيل الغذائي لدي الجسم  مع استنفاد العضلات، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن

7-التعرق بسبب الوزن

أكثر من نصف وزن جسمك هو الماء وإذا كنت تريد أن تشتهي الطعام بشكل أقل، حاول شرب المزيد من الماء.

قبل الوجبات أو عندما تشعر بالرغبة في تناول الماء فان تناول وجبة خفيفة يعمل على ملء معدتك قبل تناول الطعام. سيساعد ذلك في إشباع جوعك، مما قد يمنعك من العودة لثواني لتناول العشاء أو تناول وجبة خفيفة في منتصف النهار.

لكن العديد من الدراسات تربط فوائد أخرى بشرب المزيد من الماء أيضًا، بما في ذلك:

1-زيادة حرق السعرات الحرارية.

2-تحسين الهضم لإزالة السموم من الجسم بسرعة أكبر.

3-تحسين تدفق الدم، والذي يمكن أن يوفر دفعة من الطاقة للنشاط.

4-تقليل الاعتماد على المشروبات السكرية ذات السعرات الحرارية العالية مثل الصودا أو العصير لإرواء العطش.

لكن هناك تحذير وهو عدم المبالغة في شرب الماء لانه يمكن أن يسبب استهلاك كميات كبيرة من الماء حالة نادرة وخطيرة تعرف باسم نقص صوديوم الدم، والتي تخفف مستويات الصوديوم في الجسم.

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8- التركيز فقط على الطعام وممارسة الرياضة

عادةً ما يكون الحد من السعرات الحرارية وزيادة النشاط من الخطوات الأساسية لأي شخص يتطلع إلى زيادة الوزن، لكن لا ينبغي تجاهل عادات نمط الحياة الأخرى أثناء العمل على تحقيق الوزن المستهدف.

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