رجال يد الأهلي يواجه هليوبوليس في بطولة الدوري

رجال يد الأهلى، يعود الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» والحصول على المركز الخامس بالبطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

رجال يد الأهلي يواجه هليوبوليس

ويلتقي فريق رجال يد الأهلي اليوم الجمعة مع نظيره فريق هليوبوليس في اللقاء الذي من المقرر أن ينطلق في السابعة مساء اليوم ويقام على صالة هليوبوليس.

وحرص ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق خلال المران الأخير على تخصيص فقرات للتدريبات التخصصية والجوانب الخططية في إطار الوصول باللاعبين الى أفضل مستوى للمنافسة بقوة على كل البطولات.

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رجال يد الأهلي يفوز على الخليج ويحصد المركز الخامس

وفاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على الخليج السعودي، بنتيجة ٣٥-٣٤، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس التي أقيمت على الصالة الخضراء بالدمام، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب» التي تستضيفها السعودية.

و شهدت المباراة أداءً قويًّا من الفريقين، واستطاع فريق «رجال يد الأهلي» أن يعود بالنتيجة في آخر دقيقة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ليتم الاحتكام لرميات الجزاء، التي حسمت الفوز للأهلي بنتيجة ٥-٤.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي قد وصلت، وصلت إلى القاهرة قادمة من المملكة العربية السعودية، بعد مشاركتها ببطولة كأس العالم للأندية.

وقد حصد فريق رجال يد الأهلي المركز الخامس، بعدما تغلب على الخليج السعودي في آخر مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

وضمت بعثة «رجال يد الأهلي» كلًّا من الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، والكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير الإداري، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق، ومعاونيه عمرو عصام وعبد الله حسن.

ومن اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبد الرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.