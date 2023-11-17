الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الأهلي 2009 يواجه البنك اليوم في بطولة الجمهورية

الأهلي 2009، فيتو
الأهلي 2009، فيتو

الأهلي 2009، يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة مع ضيفه البنك الأهلي في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

ويدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ٢٢ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين، حيث خسر أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١ وخسر ركلات الترجيح ٤ - ٥، وخسر أمام إنبي ١ - ٣، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

Advertisements

الجهاز الفني لفريق أهلي 2009

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

أهلي 2007 يفوز على المقاولون العرب 

من ناحية أخرى فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧  على ضيفه المقاولون العرب، بركلات الترجبح بنتيجة ٣ - ١، بعد التعادل ١ - ١ في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

وافتتح عصام أحمد التسجيل للأهلي بمقصية خلفية رائعة في الدقيقة ٦١، وسجل المقاولون هدف التعادل، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل له كل من إياد مدحت وياسين عاطف وعمر فتحي، بينما أهدر محمد عبد الفتاح.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - سيف أحمد - عصام أحمد - أحمد الشيخ - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح تاحا.

وشارك عمر كمال بدلًا من كريم عمرو، وعمر فتحي بدلًا من زيدان ناجح، وياسين عاطف بدلًا من عصام أحمد، وياسين عاطف بدلًا من مصطفى بهجت، ومحمد أشرف بدلًا من مصطفى بهجت.

وبهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٣٠ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز «أهلي ٢٠٠٧» على كل من فاركو ٢ - ١، وعلى الداخلية ٥ - صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والقناة الناقلة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلى 2009 البنك الاهلي اخبار الأهلي اخبار الرياضة الأهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني والقناة الناقلة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

الأهلي vs ميدياما، تشكيل الأهلي المتوقع، والموعد الرسمي والقناة الناقلة، وقائمة هدافين الأهلي في البطولة

أرقام وليد أزارو مع الأهلي بعد ارتباط اسمه بالعودة مجددًا

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

تعليق إسرائيلي بشأن تراجع الأردن عن اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع دولة الاحتلال

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

هل تحدث اتحاد الكرة مع مسؤولي الأهلي لإصدار عقوبة ضد ثنائي المنتخب المستبعد

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

هالة صدقي تكشف رأيها في القفزة الفنية للسعودية

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

تكليفات رئاسية قوية للحكومة ورسائل مهمة لقادة العرب وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران

Advertisements

منوعات

المزيد

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

توقعات الأبراج اليومية، السبت 18-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 17-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

ما حكم إمساك الخطيب العصا أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية