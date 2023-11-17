ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بـجامعة عين شمس بالمشاركة مع مركز رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة القافلة الطبية والتوعوية الشاملة (المجانية) بمدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية.

وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ولواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ. د هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

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جامعة عين شمس تنظم قافلة طبية توعوية شاملة للأطفال بمحافظة الإسماعيلية

القافلة من إعداد وإشراف وتنظيم أ.د راندا كمال عبد الرؤوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الدراسات العليا للطفولة ويشارك فى القافلة کلیات التمريض والتربية النوعية والآثار وتحت إشراف (وكلاء الكليات المشاركة من جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة).

وذلك يوم السبت الموافق ١٨ نوفمبر الجاري بمدرسة حي أول ( الشهيد/محمد سماك سابقًا) شارع السلطان حسين مدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

و تشمل القافلة ندوات وحملات توعية بعنوان "الدمج المجتمعي لذوي الهمم"

حيــث يقـوم أسـاتذة متخصصـين فـي مجـال رعايـة الأطفـال بكلية الدراسات العليا للطفولة بتقـديم مجموعـة مـن النــدوات التثقيفيـة عـن التفاعـل والـدمج بـيـن الأطفـــال الـعـاديين والأطفـال مـن ذوي الهمـم مـن خـلال عـدة محـــاور طبيـة واجتماعية ونفسية وسلوكية وتربوية.