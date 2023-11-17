الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

شباب الوادي الجديد يستكمل أعمال الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

تضامن شعب مصر مع
تضامن شعب مصر مع غزة، ڤيتو

واصل مركز التنمية الشبابية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أعماله في الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، تحت شعار قوتنا في وحدتنا، وذلك استكمالًا لفعاليات الحملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، التي سبق وأن أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يوم الجمعة الماضي الموافق 10 نوفمبر 2023، عبر تقنية الفيديو.

وأكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، أن مركز التنمية الشبابية بالخارجة، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، شارك في أعمال الحملة القومية للتبرع بالدم "تحت شعار قوتنا في وحدتنا  لصالح ضحايا فلسطين.

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ولفت شوقي، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوجيه قوافل إغاثة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة، أن مركز شباب التنمية الشبابية بالخارجة، شهد إقبالًا من أهالي محافظة الوادي الجديد للتبرع  بالدم، لصالح ضحايا العدوان الغاشم على غزة.

وقال بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد إنه يتم تنفيذ تلك الحملات، تضامنًا من شباب مصر مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الاحتلال على فلسطين، لافتًا إلى مشاركة ودعم حملة التبرع بالدم من قٍبل مجلس القبائل والعائلات المصرية.

يأتي تنفيذ الحملات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة وإشراف عام من بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وكانت قد شهدت محافظة الوادي الجديد، خلال الأسابيع الماضية فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.

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