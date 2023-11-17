الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طلب من خالد بيبو مدير الكرة إعداد تقرير شامل عن أزمة استبعاد ثنائي الفريق حسين الشحات وإمام عاشور من معسكر المنتخب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم للوقوف على ملابسات أزمة ثنائي الأهلي داخل معسكر الفراعنة بعد انتهاء مباراتهم مع جيبوتي بالأمس.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو": خالد بيبو تواصل مع الثنائي محمد غرابة مدير المنتخب وحازم إمام المشرف العام على المنتخب الوطني من أجل الوقوف على تفاصيل الأزمة وسيعقد جلسة مع ثنائي الأهلي أيضا للوقوف على تفاصيل ما حدث.

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فيتوريا يستبعد 3 لاعبين من معسكر منتخب مصر ومباراة سيراليون

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.


فاز منتخب مصر على جيبوتي بـ ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب  مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

استبعاد طارق حامد من منتخب مصر، فيتو

فيتوريا صاحب قرار استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

وأكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روحًا وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

 

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".

إستبعاد حسين الشحات من منتخب مصر، فيتو 

 

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