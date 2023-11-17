الجمعة 17 نوفمبر 2023
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سياسة

اقتصادية البرلمان تكشف مزايا قانون التصالح الجديد: فرصة ذهبية لتقنين الأوضاع

مخالفات البناء، فيتو
مخالفات البناء، فيتو

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل يمثل فرصة ذهبية  لتقنين مخالفات البناء، إذ يلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

التصالح في مخالفات البناء 

 

وأضاف "سليمان"، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

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التصالح على مخالفات البناء

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض ٢٥ % مقابل السداد الفوري.

 

توجيهات القيادة السياسية 

 

وقال "سليمان": إن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للتخفيف علي المواطنين كما أوضح أن البرلمان يسعى لأن ينتصر للمواطن وآثر أن يتصدى لمشكلة كبيرة كانت تؤرق المواطنين.

 

مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء

 

وأشار "سليمان"، إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، موضحا أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

 

الثروة العقارية

 

كما نوه "سليمان" إلى أن مجلس النواب يسعى للخروج بتشريع  فعال، يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري ويحقق صالح المواطن والوطن.

 

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

 

وخلال الاجتماع أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن آخر مسح جوي تم إجراؤه فى مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح الوزير، أن المسح الجوي، هو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء بعد من الطرح الآخر الذي كان مطروحا وفق مشروع قانون الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

 

 

وقال وزير شئون المجالس النيابية: التصالح سيكون حتى 15 أكتوبر 2023، موعد آخر مسح جوي تم إجراؤه.

 

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