أبرز محاكمات الأسبوع المقبل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في حفل المنصورية.. الاستماع للمرافعة في داعش حلوان.. وتطور جديد في قضية خلية الشروق

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، عددا من القضايا البارزة الخاصة بالفنانين والرياضيين والمشاهير وقضايا الرأي العام، والتي ستشهد فصولا حاسمة في القضايا المنظورة.

قضية اللجان النوعية

وتستمع الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غد السبت 18 نوفمبر لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، والمعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان" لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر.

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واتهمت النيابة العامة 22 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

قضية خلية الإسماعيلية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، السبت 18 نوفمبر محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

محاكمة متهمين في حفل المنصورية

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، الأحد 19 نوفمبر، أولى جلسات محاكمة 12 شخصا فى قضية حفل المنصورية، فى اتهامهم بالتعدى على مرتادي الحفل.

وحفلة المنصورية قضية شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، كانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

قضية نصاب المعاشات

وتنظر محكمة جنح الأميرية، الأحد 19 نوفمبر، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.

كشفت التحقيقات أن أحد المجني عليهم "موظف بالمعاش" اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، وأن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الآخرين.

وتبين أن وراء ذلك تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة.

قضية خطف طالب

وتستمع محكمة جنايات القاهرة، يوم الإثنين 20 نوفمبر، لأقوال الشهود فى محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.

وكانت التحقيقات كشفت ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قضية خلية الشروق

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الإثنين 20 نوفمبر، محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

قضية قتل رضيعة

كما تنظر جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار خضر طلبة حسين يوم 21 نوفمبر، محاكمة ربة منزل وآخر، لاتهامهما بقتل طفلتها والتخلص منها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة الوراق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة «حنان. س»، 38 سنة، ربة منزل، و«رامي. ف»، 38 سنة، نقاش، أنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلت رضيعتها المجني عليها «فاطمة. أ»، بأن بيتت النية، وعقدت العزم على قتلها، وما إن ظفرت بها بمنزلها، وكتمت أنفاسها بثديها حتى فاض حليبها من أنفها متجردة بذلك من كل صفات الأمومة والرحمة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمة لم تكتفِ بذلك، بل أعدت أدوات «بطانية، دفاية قماشية»، لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها، ولاستكمال مخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف الصرف الصحي بأحد العقارات، فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت أصابتها أودت بحياتها.

قضية داعش حلوان

نستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 21 نوفمبر، لمرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمتهم على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.

قضية قتل الطفلة بسنت

وفي يوم 23 نوفمبر، تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 16 متهما بقتل طفلة بطلق ناري خلال تواجدها وسط الشارع، أثناء مشاجرة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 13907 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين في 28 يونيو عام 2022، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف أمام الأهالي، وذلك بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء طبنجات بغير ترخيص و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، تجاه بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السطوة.