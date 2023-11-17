الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية في القاهرة والجيزة

سيولة مرورية، فيتو
سيولة مرورية، فيتو

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.

 

الحالة المرورية اليوم الجمعة 17 نوفمبر 

 

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

Advertisements

 

حالة المرور على الطرق 
كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق
ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحالة المرورية الحالة المرورية اليوم الحالة المرورية اليوم الجمعة الحصري الحركة المرورية الطرق اليوم حالة المرور حالة الطرق اليوم حالة الطرق حالة المرور على الطرق

مواد متعلقة

ضبط مالك مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالدقي 

فحص 223 سائقًا، الداخلية تشن حملات للكشف عن متعاطي المواد المخدرة

أمن القاهرة يكشف كواليس اختطاف سيدة والتعدي عليها بالضرب في عين شمس

الأمن العام يضبط محاسب ومهندس ومدير تسويق بحوزتهم عملات أجنبية

خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع السودان باتجاه كوبري فيصل لمدة يوم

خلال 24 ساعة، ضبط 275 قضية مخدرات و133 قطعة سلاح نارى

خلال 24 ساعة، ضبط ‏61088 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 300 طربة حشيش في الإسكندرية بأكثر من 2 مليون جنيه

الأكثر قراءة

نجوى سالم، يهودية عاشت بعقدة الاضطهاد، استثناها عبد الناصر من قرار الطرد، والسادات فضحها على الملأ

أخبار مصر: اقتحام مستشفى ابن سينا بجنين، صفقة مرتقبة بين إسرائيل وحماس خلال ساعات، استبعاد الشحات وعاشور وحامد من المنتخب

خبير يكشف تأثير استحواذ شركة إماراتية على 30% من أسهم أكبر منتج للسجائر في مصر

كاسي تقاضي ديدي بتهمه الاغتصاب وتطالب بـ 30 مليون دولار تعويضا

نجل رئيس الزمالك الأسبق يكشف كواليس تدخل المشير عبد الحكيم عامر لإنقاذ الأهلي من الهبوط

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

مصدر فلسطيني: انفراجة بمفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بغزة وإعلان الاتفاق خلال 48 ساعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا

Advertisements

منوعات

المزيد

خرق البروتوكول، كلب رئيسة دولة مولدوفا ينقض على رئيس النمسا ويعضه (فيديو)

لا أستطيع، بايدن يتلعثم مجددا ويعجز عن نطلق كلمة خلال خطابه أمام منتدى أبيك (فيديو)

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 17-11-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة 17-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 17 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية