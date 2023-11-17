الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

لاستقطاب الفتيات والشباب، نص التحقيق مع مالك مكتب كاستنج في الجيزة بدون ترخيص

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع مالك مكتب "كاستينج"، لإدارته المكتب دون ترخيص واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم أدار مكتب كاستينج بهدف تحقيق الربح، من خلال استقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

 

وأدلى المتهم باعترافات أنه مالك المكتب ويعمل به بدون تراخيص، وذلك بقصد تحقيق الربح المادى، ويستخدم من أجل ذلك معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية، وأمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

القبض على  مالك مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالدقي

البداية كانت عندما ألقت الأجهزة الأمنية الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على  مالك مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالدقي.


     

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب "كاستنج" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.. واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب وأمكن ضبط مالك المكتب، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط إستوديو تصوير يحتوى على ("هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس).

 

وضبط ("كاميرا ديجتيال" معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل").
 

 وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتب وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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