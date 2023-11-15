حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس شخصين كونا تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين في التحقيقات بسرقة الدرجات النارية

وقال المتهمان أمام جهات التحقيق، أنهما ارتكبا وقائع عدة في سرقة الدراجات النارية، وكان يقوما بسرقتها عن طريق قطع الضفيرة، ويقوما ببيعها، مقابل مبالغ مالية

وافادت التحقيقات أن المتهمين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، وارتكبا 4 وقائع.

القبض على المتهمين بسرقة درجات نارية

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم أن شخصين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، تمكنت من ضبط المتهمين.

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وأقر المتهمان بارتكاب 4 وقائع بإمبابة وأرشدا عن الدراجات المسروقة وتم إعادتها.