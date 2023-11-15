الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالوراق

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس شخصين كونا  تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين في التحقيقات بسرقة الدرجات النارية 

وقال المتهمان أمام جهات التحقيق، أنهما ارتكبا وقائع عدة في سرقة الدراجات النارية، وكان يقوما بسرقتها عن طريق قطع الضفيرة، ويقوما ببيعها، مقابل مبالغ مالية

وافادت التحقيقات أن المتهمين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، وارتكبا 4 وقائع.

القبض على المتهمين بسرقة درجات نارية

وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم أن شخصين كونا عصابة لسرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الضفيرة، تمكنت من ضبط المتهمين.

Advertisements

وأقر المتهمان بارتكاب 4 وقائع بإمبابة وأرشدا عن الدراجات المسروقة وتم إعادتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجيزة نيابة شمال الجيزة الدرجات النارية

مواد متعلقة

حبس صيدلي عثر بحوزته على 2320 قرصا مخدرا بالطالبية

الأكثر قراءة

فيوتشر يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يتراجع لهذا الرقم لأول مرة منذ 45 يومًا

القاهرة الإخبارية: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف البشرى، تطورات جديدة لعلاج مرض السكر

ربع مليون دولار وعروض مسرحية وبرنامج على MBC .. باقات دعم لـ«بيومى فؤاد» (فيديوجراف)

موعد تطبيق وزارة التعليم المناهج المطورة بالمرحلة الإعدادية

الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية