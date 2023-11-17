الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يكشف سر حرصه على عمل مسابقة بعد كل عمل فني مقابل مبالغ مالية (فيديو)

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

قال الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم: "الجمهور شريك في فلوسي بحبه ليَّ"

 

وأضاف أنه في إطار ذلك يقوم بعمل مسابقة للجمهور بعد كل عمل فني يقدم من خلاله مبلغ مادي معين لكل فائز في المسابقة، مؤكدًا أنه يتعامل مع ربه ولا يتعالى على جمهوره بماله. 

 

برنامج حبر سري

وحل الليلة الفنان أحمد العوضي، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث كشف في هذه الحلقة العديد من التفاصيل في حياته الشخصية ومسيرته المهنية.

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أحمد العوضي ضيف أسما إبراهيم الليلة 

وتحدث أحمد العوضي في هذه الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشائعات انفصالهم ومن المتسبب في انتشار هذه الشائعات بالإضافة إلى الكثير من الأمور في حياته المهنية والشخصية.

 

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أحمد العوضي أسما إبراهيم الفنانة ياسمين عبد العزيز القاهرة والناس برنامج حبر سري

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