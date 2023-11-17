الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي: عمري ما زعلت من حد شتمني لكن ياسمين عبد العزيز خط أحمر (فيديو)

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، فيتو

قال الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم: “لا أتضايق من أي نقد على السوشيال ميديا ولا أرد على هذه الانتقادات وعمري ما زعلت من واحد شتمني لكن لو شتم أهل بيتي أو ياسمين عبد العزيز خط أحمر طبعًا”.
 

كما وجه العوضي نصيحة لجمهوره قائلًا: "أنت مش شاطر لكن ربنا بييسر لك الناس اللي بينفذوا إرادته والنجومية ليست دائمة وستبقى سيرة الإنسان هي الباقية"

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برنامج حبر سري

وقد حل الليلة الفنان أحمد العوضي، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"،  والذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث كشف في هذه الحلقة العديد من التفاصيل في حياته الشخصية ومسيرته المهنية.

أحمد العوضي ضيف أسما إبراهيم الليلة 

وتحدث أحمد العوضي في هذه الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشائعات انفصالهم ومن المتسبب في انتشار هذه الشائعات بالإضافة إلى الكثير من الأمور في حياته المهنية والشخصية.

 

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الإعلامية أسما إبراهيم أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز القاهرة والناس برنامج حبر سري

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