انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية بواحات الوادي الجديد، الأحد

تستعد مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، لإطلاق الحملة القومية الثالثة خلال العام الجاري 2023 لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك يوم الأحد المقبل 19 نوفمبر، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بالقرى والمدن بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وأكد الدكتور عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تم ضع جدول زمني للتحصينات بالقرى والمدن من خلال فرق التحصين بالوحدات البيطرية التابعة للإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة، وكذلك الفرق المتحركة، وتم توفير الأمصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تحصين الماشية من الأبقار والأغنام والماعز والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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وأشار «الكومي» إلى أنه بجانب حملات التحصين سيجري تنظيم ندوات إرشادية بالقرى المختلفة عن أهمية التحصينات الوقائية وخاصة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ومدى الخطورة على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض، وتوزيع نشرات توضح المرض وأعراضه وكيفية الوقاية، وأهمية التحصين.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري، أنه من المقرر تحصين الحيوانات بلقاحي الحمى القلاعية وهما "الثلاثي المتعدد، الثنائي" أو لقاح الحمى القلاعية المدمج، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادي المتصدع، مضيفا أنه سيتم تحصين العجول الصغيرة من عمر 3 أشهر بلقاح النيموباك مع لقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على أن يتم التحصين بجرعة تنشيطية بعد شهر من إعطاء الجرعة الأولى، مؤكدا أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، لافتا إلى أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتعريف المربين بهما وأعراض كل منهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

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