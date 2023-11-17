الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تنظم لقاء بعنوان التعليم المدني والأهداف والمحاور (صور)

لقاء بعنوان التعليم
لقاء بعنوان التعليم المدني والأهداف والمحاور بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة اللقاء الرابع للبرنامج الموحد للتعليم المدني - إدارة البرلمان والتعليم المدني، وانعقد اللقاء تحت عنوان "التعليم المدني والأهداف والمحاور" في مركز شباب دمسنا بإدارة أبو حمص بالأمس الخميس، وكان ذلك عدد 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب في المنطقة.

لقاء بعنوان التعليم المدني والأهداف والمحاور بمحافظة البحيرة، فيتو 
لقاء بعنوان التعليم المدني والأهداف والمحاور بمحافظة البحيرة، فيتو 
لقاء بعنوان التعليم المدني والأهداف والمحاور بالبحيرة، فيتو 

وتناول اللقاء مواضيع متنوعة تتعلق بأهمية التعليم المدني في بناء مجتمع مدني قوي ومسؤول، وتعزيز الوعي المدني والمشاركة المجتمعية للشباب.

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وحظي اللقاء بتفاعل كبير من قبل المشاركين، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بموضوع التعليم المدني وتطوراته، تم تبادل الآراء والخبرات بين الشباب والفتيات، وتم تناقش القضايا المحيطة بالتعليم المدني وكيفية تطبيقه في حياتهم اليومية ومجتمعهم.

لقاء بعنوان التعليم المدني والأهداف والمحاور بالبحيرة، فيتو 
لقاء بعنوان التعليم المدني والأهداف والمحاور بالبحيرة، فيتو 
لقاء بعنوان التعليم المدني والأهداف والمحاور بالبحيرة، فيتو 

ويعد اللقاء جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لتعزيز برنامج التعليم المدني الموحد وتنمية قدرات الشباب في المجالات المختلفة، ويهدف البرنامج الموحد للتعليم المدني إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة المدنية وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية.

 

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

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