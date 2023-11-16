سكرتير عام البحيرة يعقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان (صور)
عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، صالح إبراهيم - مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة وهانى جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وكريمة السلامونى - مدير وحدة السكان بالديوان العام ومشاركة جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من أنشطة الخطة السكانية وعرض إنجازات المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة خلال العام الماضي.
وأكد السكرتير العام للمحافظة على تكثيف الخدمات والأنشطة السكانية وزيادة قوافل تنظيم الأسرة خاصةً في المناطق الريفية والمناطق المحرومة لتلبية احتياجات المواطن البحراوي، وكذا تكثيف جهود التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ونشر الوعي بالقضية السكانية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس.
كما أكد على تكثيف جهود جميع الجهات العاملة في المجال السكاني الفترة المقبلة للرفع سنوات الحماية والعمل على خفض الزيادة الملحوظة في اعداد المواليد وخفض معدلات الأمية ونسب التسرب من التعليم.
كما أشار إلى ضرورة العمل باستمرار لتحقيق المستهدف لتلك الجهود وانعكاس نتائجها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ودورها فى تحسين مستوى المعيشة لهم وللأجيال القادمة.
ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية، ومتابعة النمو السكانى بصفة دورية لوضع الخطط الإستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.
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