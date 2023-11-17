نائب محافظ الوادي الجديد تستقبل وفد "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم"

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من دولة الإمارات الشقيقة والوفد المرافق من المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة، والذي يزور المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيلية لهم.

وأعربت نائب المحافظ خلال اللقاء، عن بالغ الامتنان للجهود المبذولة من الجانب الإماراتي لافتتاح مركز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز الداخلة والذي بدأ العمل به في شهر أغسطس الماضي، بالإضافة إلى المركز الذي تم افتتاحه بمركز شباب الخارجة منذ عامين، واللذين تم تجهيزهما بأحدث التجهيزات والوسائل العلمية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة. كما بحثت التنسيق لافتتاح فرع ثالث بمركز باريس وتطبيق منظومة تكنولوجية لحصر الحالات ومتابعتها إلكترونيًا؛ تقديم الخدمات لأكبر عدد من أبنائنا من ذوي الهمم.

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وفي ختام الزيارة، أهدت نائب المحافظ درع المحافظة لرئيس الوفد الإماراتي تقديرًا للتعاون المثمر والبناء المقدم من المؤسسة.

الدورة الأولى لتأهيل معلمي اللغات بفرع معهد لغات القوات المسلحة..

وعلي جانب آخر شهدت حنان مجدي نائب المحافظ، أمس، تسليم شهادات خريجي الدورة (١) لتأهيل معلمي اللغات بفرع معهد لغات القوات المُسلحة بالمحافظة، بحضور العميد تيسير العطار نائب مدير معهد اللغات للقوات المسلحة والوفد المرافق، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من قيادات المحافظة التنفيذية، وأسر الخريجين.

حيثُ تم تسليم الشهادات ل ٢٢ متدرب ومتدربة بالدورة، وخلال كلمتها، نقلت السيدة حنان مجدي، تحيات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وتقديره للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، كما ثمّنت جهود التعاون المثمر لإنجاز هذا الصرح التعليمي الواعد خلال وقت قياسي. وتوجّهت بالشكر للواء أحمد أبو العلا مسئول التدريب بالمعهد، والطاقم الإداري، وجميع القائمين على العمل بالمعهد للجهد المبذولة، كما قدّمت التهنئة للخريجين متمنيةً لهم التوفيق. وأعربت عن الرغبة في مواصلة التعاون لافتتاح فرع للمعهد بمركز الداخلة كمرحلة قادمة.

من جانبه وجَّه العطار الشكر والتقدير لقيادات المحافظة، وقدّم التهنئة لجميع الخريجين، راجيًا أن يحقق المعهد أهدافه بأن يكون منارةً تعليمية داخل المحافظة في مجال تعليم اللغات، بجودة تتوافق مع متطلبات العصر وسوق العمل.