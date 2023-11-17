الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي عن حياته قبل الشهرة: كانت مستورة وعمري ما نمت جعان (فيديو)

أحمد العوضي،فيتو
أحمد العوضي،فيتو

قال الفنان أحمد العوضي: "من وأنا  في خامسة ابتدائي أعشق التمثيل وأول مشهد تمثيلي قمت بتمثيله مشهد من مسلسل الفرسان".

 

وتابع خلال استضافته ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم: “اقتربت من النجومية بعد مسلسل الميزان وبعد نصيبي وقسمتك بدأ الموضوع يكبر”.

 

أحمد العوضي

وعن الوظائف التي مارسها أحمد العوضي قبل ذلك، قال: بعد ما اتخرجت اشتغلت في التمثيل وبعد كده أجرت سيارتي وإيجارها كنت بصرف بيه على نفسي، واشتغلت في نادي الفيديو ولكن كانت الحياة معايا مستورة وعمري ما نمت جعان".

برنامج حبر سري

وقد حل الليلة الفنان أحمد العوضي، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"،  والذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث كشف في هذه الحلقة العديد من التفاصيل في حياته الشخصية ومسيرته المهنية.

 

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أحمد العوضي ضيف أسما إبراهيم الليلة 

وتحدث أحمد العوضي في هذه الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشائعات انفصالهم ومن المتسبب في انتشار هذه الشائعات بالإضافة إلى الكثير من الأمور في حياته المهنية والشخصية.

 

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أحمد العوضي الإعلامية أسما إبراهيم الفنانة ياسمين عبد العزيز برنامج حبر سري قناة القاهرة والناس

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