ندوة حول الإسعافات الأولية بعنوان "إنقاذ إنسان" بالبحيرة (صور)
نظم فرع ثقافة البحيرة ندوة حول الإسعافات الأولية بعنوان "إنقاذ إنسان" بمركز الإبداع الفني بدمنهور، تحت إشراف محمد البسيونى، وحاضر فيها هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وبحضور السيد الفيل - رئيس مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وضمن سلسلة الأنشطة التوعوية لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.
حيث أوضح وكيل مديرية الصحة خلال الندوة طرق عمل الإسعافات الأولية والإجراءات الواجب اتباعها مع حالات الإغماء، والحروق، والنزيف، وعقر الكلاب والقطط، ولدغ الثعبان وقام بإجراء تطبيق عملي أمام الحضور، كما تناول أعراض الجلطة الدماغية، والإنجازات التي تمت في هذا المجال بمحافظة البحيرة.
وأشار إلى وحدات إذابة الجلطات الدماغية على مستوى المحافظة، والجوائز التي تم حصدها فى الفترة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة عدم تجاهل أى أعراض مرضية تظهر على الشخص، حيث أن معرفة الشخص ذاته والطبيب المعالج بكافة الأعراض التى تظهر هى الطريق نحو الإكتشاف المبكر للمرض.
كما أكد الفيل أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان هى نعمة الحياة، وحرم الله تعالى التعدي على هذه النعمة بأي شكل من الأشكال مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتربية النشء وأن يكون الجميع سفراء للوعي.
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