البنتاجون يزعم: حماس استخدمت مستشفى الشفاء في إدارة عملياتها

مستشفى الشفاء، زعمت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن حركة حماس كانت تستخدم مستشفى الشفاء في إدارة علمياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال.

قوات حماس

وواصلت وزارة الدفاع الأمريكية تصريحاتها الكاذبة: "لا نعرف بدقة أي مكان في مستشفى الشفاء كانت تتواجد فيه قوات حركة حماس".

استخدام مستشفى الشفاء

وواصل البنتاجون في نبأ عاجل نقلته وسائل إعلامية منذ قليل: لا نستطيع الإفصاح عن متى استخدمت قيادة حركة حماس مستشفى الشفاء لإدارة عملياتها.

خطة أمريكا بشأن غزة

وفي وقت سابق كشفت وكالة بلومبيرج في نبأ عاجل، منذ قليل، خطة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين بشأن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

Advertisements





وأكدت “بلومبيرج” نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب.

موقف الدول العربية بشأن خطط غزة

ولفتت إلى أن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة ومتمسكة حاليًا بدعوات وقف إطلاق النار.

ثقة إسرائيل

وأشارت إلى أنه ليس لدى المسئولين الإسرائيليين ثقة كبيرة في أي جهة خارجية تدخل غزة.

الهجوم البري على غزة

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيبدأ المرحلة التالية من العملية البرية.

وفي وقت سابق زعمت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة، في ظل استمرار الهجوم على القطاع.

مهلة لسكان أحياء عدة في شمال غزة

وأمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة في عدة أحياء عدة في شمال القطاع مهلة حتى الرابعة عصرا للتوجه إلى جنوب القطاع.

ومن ضمن الأحياء التي أعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكانها أمرا بالإخلاء: “تل الهوا والصبرة والزيتون الغربي والدرج والتفاح والشجاعية وجباليا”، وطلب من سكانها التوجه إلى جنوب وادي غزة.