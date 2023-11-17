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ثقافة وفنون

مصر والعبور الثالث، ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى غدا

مكتبة القاهرة الكبرى،
مكتبة القاهرة الكبرى، فيتو

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، والتابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان “مصر والعبور الثالث” وذلك غدًا السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 5 مساء، ضمن البرنامج الفكري والثقافي للمكتبة.

 

ندوة مصر والعبور الثالث

ويشارك في الندوة كل من الدكتور وجيه مكي مهندس الطيران بالقوات الجوية سابقًا، وأحد أبطال حرب أكتوبر 73، واستشاري دولي في محاربة الإرهاب، ويدير اللقاء يحيى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى. 

 

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وتشهد الندوة نقاشًا حول عبور النصر لنستلهم منه دروس الانتماء وتعزيز روح الهوية الوطنية لدى شباب الحاضر والمستقبل، كما تشير إلى معجزة العبور التي ستظل خالدة ليسطر يوم العزة والكرامة. 

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