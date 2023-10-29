طه حسين رائد التنوير، ندوة في مكتبة القاهرة إحياءا لذكرى عميد الأدب العربي

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مساء اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، ندوة بعنوان "طه حسين.. رائد التنوير"، ضمن فعاليات المكتبة لإحياء الذكرى الخمسين على رحيل عميد الأدب العربي.

ندوة طه حسين رائد التنوير

وشارك في الندوة كل من الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، والناقد أحمد حسن، وأدار اللقاء الكاتب ياسر مصطفى عثمان منسق الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.



الدكتور طه حسين

والدكتور طه حسين هو قاهر الظلام وعميد الأدب العربى وأحد رموزه فضلا عن كونه واحدا من رموز التحدي الإنسانى، كتب الرواية والنقد كما كتب في التاريخ الإسلامى وفى علوم اللغة، كما اعتبر رمزا من رموز التجديد في تاريخ الفكر العربى، دعا إلى العلم واعتبره كالماء والهواء، ورحل في 28 أكتوبر عام 1973.

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ولد الدكتور طه حسين عام 1889 بقرية الكيلو قرب مغاغة بالمنيا وأصيب بالرمد عندما بلغ الرابعة من عمره وفقد بصره، ألحقه أبوه بكتاب القرية ليحفظ القرآن، وأتم حفظه في التاسعة والتحق بالأزهر عام 1902 وسكن كفر الطماعين بجوار الأزهر، ونال شهادته، لكنه عندما فتحت الجامعة المصرية أبوابها عام 1908 كان أول المنتسبين إليها، وحصل على الدكتوراة حول تجديد ذكرى أبى العلاء المعرى كأول دكتوراه تمنحها جامعة مصرية وقامت فلسفته العلمية على التجديد في الفكر، وهو الموضوع الذي أثار ضجة في الأوساط الدينية واتهم طه حسين بالزندقة، وفى نفس العام أوفدته الجامعة المصرية في بعثة دراسية إلى جامعة مونبيلييه بفرنسا فدرس الأدب الفرنسي وعلم النفس والتاريخ الحديث.

مسيرة طه حسين



وعندما مدح الدكتور طه حسين على الحياة والمدنية في فرنسا وجعلها النموذج المطلوب، وخاض معركة المقارنة بين التدريس في الأزهر والجامعات الغربية، وقرر المسئولون حرمانه من المنحة وعاد طه حسين إلى القاهرة، لكن تدخل السلطان حسين كامل وألغى القرار وأعاده إلى فرنسا لمتابعة الدراسة هناك فأعد طه حسين الدكتوراه الثانية عن " الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون بإشراف العالم الاجتماعى إميل دور كايم.

وتزوج الدكتور طه حسين من سوزان بريسو الفرنسية فكانت خير سند له، ولما عاد إلى مصر عام 1919 عين أستاذا للتاريخ اليوناني في الجامعة الأهلية المصرية، وفى عام 1925 اختارته وزارة المعارف أستاذا للأدب العربي فيها، ثم عميدا لكلية الآداب وبسبب انتمائه لحزب الأحرار الدستوريين هاجمه الوفد فقدم استقالته ثم أعيد إلى العمادة محمولا على الأكتاف من طلبة الجامعة.