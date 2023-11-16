الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد انتهاء فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

محافظ الإسكندرية،فيتو
محافظ الإسكندرية،فيتو

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم فعاليات انتهاء البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي تم إطلاقه  كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

 

وخلال الاحتفال أكد الشريف على دور المرأة المصرية وإدراك القيادة السياسية لأهمية تمكين المرأة، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، كما تؤمن بأهمية دورها وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا.

 

Advertisements

 

وتنفيذًا لذلك تنوعت المحاضرات وورش العمل على مدار فترة البرنامج لتعمل على تطوير المتدربات وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المرأة

مواد متعلقة

خبير يوضح العوامل المؤثرة على سعر الذهب بعد ارتفاعه بالأسواق

فوائد فول الصويا للصحة، يحافظ على صحة القلب

تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة عازلة، أبرز مؤامرات أمريكا وأوروبا لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة إسرائيلية في قطاع غزة

تصفيات يورو 2024، منتخب إيطاليا مهدد بالغياب عن أمم أوروبا.. وفرصتان أمام هولندا للصعود

حازم إمام: كنت قلقا من مواجهة جيبوتي وأتوقع إجراء تبديلات أمام سيراليون

البنتاجون يزعم: حماس استخدمت مستشفى الشفاء في إدارة عملياتها

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد سداسية جيبوتي

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

أسعار السجائر اليوم، ارتفاع سعر بعض الأصناف بنسبة تتخطى الـ 100% بالأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أحمد حلمي يتحدث عن أكثر وقت محزن له في عام 2023

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحبوب اليوم، 800 جنيه ارتفاعًا في طن علف الدواجن بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية