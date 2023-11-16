الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد العوضي: مفيش مبرر لخيانة الرجل لزوجته وما يميز المرأة كرامتها

أحمد العوضي،فيتو
أحمد العوضي،فيتو

كشف الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، رأيه في خيانة الرجل لزوجته ومبرراته لذلك.

 

وقال أحمد العوضي “مفيش مبرر لخيانة راجل لزوجته، واللي بيميز الرجل هيبته، وما يميز المرأة كرامتها وقدرها، والخيانة كمبدأ غلط للطرفين، ولو اتجوز مرة تانية على مراته دون علمها كده هو خاف لأنه خان ولا يوجد مبرر للخيانة”.

 

برنامج حبر سري

وحل الليلة الفنان أحمد العوضي، ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج " حبر سري "،  والذي يعرض على قناة " القاهرة والناس "، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، حيث كشف في هذه الحلقة العديد من التفاصيل في حياته الشخصية ومسيرته المهنية.

 

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أحمد العوضي ضيف أسما إبراهيم الليلة 

وتحدث أحمد العوضي في هذه الحلقة عن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وشائعات انفصالهم ومن المتسبب في انتشار هذه الشائعات بالإضافة إلى الكثير من الأمور في حياته المهنية والشخصية. 

 

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أسما إبراهيم أحمد العوضي الإعلامية أسما إبراهيم الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز برنامج حبر سري

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