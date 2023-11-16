الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب البحرين يفوز على اليمن 0/2 في تصفيات كأس العالم 2026

اليمن والبحرين، فيتو
اليمن والبحرين، فيتو

فاز منتخب البحرين على مضيفه اليمن (2-0)، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها السعودية.

وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة للدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.
 

تفاصيل مباراة اليمن والبحرين

وتقدم المنتخب البحرين في الدقيقة 38 عن طريق محمد مرهون، قبل أن يسجل هارون الزبيدي لاعب المنتخب اليمني الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 48.

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وظهر المنتخب اليمني مستسلما لضيفه البحريني على مدار الشوطين، كما لم يتمكن من تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الخصم.

وفي المقابل سيطر منتخب البحرين على شوطي المباراة، وكان بإمكانه أن يضاعف النتيجة لولا إضاعة الفرص.

الفوز منح المنتخب البحريني أول 3 نقاط في المجموعة ليحل ثانيا بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات المتصدر بعد فوزه على نيبال (4-0)، وبفارق الأهداف يأتي منتخب اليمن ثالثا ومنتخب نيبال رابعا.

 

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