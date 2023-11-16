في ليلة الجمعة، المساجد تصدح بالصلاة على النبي (فيديو)

عقدت وزارة الأوقاف 300 مجلس لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، عقب صلاة العشاء، اليوم الخميس، في إطار جهود الوزارة الدعوية، وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

أخبار وزارة الأوقاف

وأوضحت الوزارة أنه في إطار جهودها الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وفي ليلة قرآنية مباركة صدحت فيها المساجد بقراءة سورة الكهف والصلاة والسلام على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) في أكثر من (300) مسجد اليوم الخميس 16 / 11 / 2023م، عقب صلاة العشاء، وذلك على النحو التالي:

في مديرية أوقاف الإسكندرية تم عقد عدد (19)

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية تم عقد عدد (8)

وفي مديرية أوقاف الأقصر تم عقد عدد (5)

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر تم عقد عدد (10)

وفي مديرية أوقاف البحيرة تم عقد عدد (12)

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم عقد عدد (24)

وفي مديرية أوقاف الدقهلية تم عقد عدد (20)

وفي مديرية أوقاف السويس تم عقد عدد (6)

وفي مديرية أوقاف الشرقية تم عقد عدد (19)

وفي مديرية أوقاف الغربية تم عقد عدد (11)

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم عقد عدد (9)

وفي مديرية أوقاف القاهرة تم عقد عدد (30)

وفي مديرية أوقاف القليوبية تم عقد عدد (14)

وفي مديرية أوقاف المنوفية تم عقد عدد (9)

وفي مديرية أوقاف المنيا تم عقد عدد (11)

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد تم عقد عدد (6)

وفي مديرية أوقاف أسوان تم عقد عدد (8)

وفي مديرية أوقاف أسيوط تم عقد عدد (4)

وفي مديرية أوقاف بني سويف تم عقد عدد (9)

وفي مديرية أوقاف بور سعيد تم عقد عدد (10)

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء تم عقد عدد (5)

وفي مديرية أوقاف دمياط تم عقد عدد (9)

وفي مديرية أوقاف سوهاج تم عقد عدد (11)

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء تم عقد عدد (4)

وفي مديرية أوقاف قنا تم عقد عدد (11)

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ تم عقد عدد (12)

وفي مديرية أوقاف مطروح تم عقد عدد (5)

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