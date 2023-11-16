والدة الطفل الفلسطيني عبد الله لـ جابر القرموطي: متعلقون بمصر قيادة وشعبًا
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمناشدة طفل فلسطيني من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، حيث تم نقله اليوم من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر بمعهد ناصر.
قالت والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل لبرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، اليوم الخميس: أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الكريمة لاستجابته لعلاج ابني في مصر، خاصة أن مصر هي بلدنا الثاني.
والدة الطفل عبد الله: لم أصدق نفسي بعد استجابة الرئيس
وتابعت والدة الطفل عبد الله، أنها لم تصدق نفسها بعد استجابة الرئيس السيسي السريعة لعلاج ابنها في أحد المستشفيات المصرية، مؤكدةً أن الفيديو الذي تم بثه لم يكن مرتبًا، وإنما جاء بشكل تلقائي وعفوي من الطفل، ولم تطلب الأسرة منه فعل ذلك، فضلًا عن أن ابنها يعشق مصر من قبل إصابته جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، ويتعلق بمصر وشعبها.
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