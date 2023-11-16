الخطيب يتابع دورية العمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

الأهلي، حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي علي متابعة العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات وحضر الاجتماع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وحضر الاجتماع زكريا ناصف وشطة ووليد سليمان وبدر رجب ومحمد شوقي.

واطمأن الخطيب علي متابعة الأمور داخل قطاع الناشئين والأكاديميات والتعاون والتخطيط خلال الفترة المقبلة، ومطالبتهم بإفراز أفضل العناصر التي تفيد الفريق، كما تابع جميع نتائج الفرق.

الخطيب يجتمع مع شركة الكرة

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مطولا مع شركة الكرة برئاسة المهندس عدلي القيعي لمناقشة العديد من الملفات المكلفة لشركة الكرة والمطلوب إنجازها خلال الفترة الماضية.

وتناول في الاجتماع العديد من الاستعدادات خلال الفترة المقبلة، وتوفير كافة الاحتياجات للفريق الأول والقطاع الناشئين والأكاديميات.

الأهلي يؤجل صفقة المهاجم إلى نهاية الموسم

وعلمت فيتو أن قرار الأهلي في تأجيل صفقة المهاجم الجديد إلى نهاية منافسات الموسم الحالي يرجع إلى إصرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر على استمرار أنتوني موديست مهاجم الفريق الذى يرى أنه سوف يتطور مستواه مع الفريق بمرور الوقت.

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كما أن قرار تأجيل التعاقد مع مهاجم في الأهلي يعود إلى رغبة لجنة التخطيط في البحث عن أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من لاعب مميز لعرضها على كولر خاصة بعدما تم طرح فكرة التعاقد مع الايفواري محمد كانوتيه مهاجم جروزني الروسى مرة أخرى وتم تأجيلها إلى نهاية الموسم.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

من جهة أخرى يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ملعب السلام يستضيف مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بأن ملعب السلام سوف يستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر الأهلى الكاف بإقامة مباراة ميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقي مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلى الـ16 مع أندية غانا فاز المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الأفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع

أندية غانا كانت أمام فريق أشانتى كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلى فى المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

ميدياما الغاني

تأهل الأهلى إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلى إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024 بعد الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في أحرز 7 أهداف خلال المباراتين الذي خاضهم الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

4- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

6- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.