منتخب النمسا يختتم مشواره في تصفيات يورو 2024 بالفوز على إستونيا 0/2

أنهى منتخب النمسا مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، بالفوز على مضيفه إستونيا (2-0)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السادسة للتصفيات.

وتقدم منتخب النمسا عن طريق كونراد لايمر في الدقيقة 25، قبل أن يضيف فيليب لينهارت الهدف الثاني في الدقيقة 39.

ورفع منتخب النمسا، الذي ضمن تأهله للنهائيات مع منتخب بلجيكا، رصيده إلى 19 نقطة، ليتصدر المجموعة، بفارق نقطتين عن منتخب بلجيكا الذي سيواجه أذربيجان يوم الأحد المقبل.

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على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس "الأخير".

فوز أذربيجان على السويد

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب أذربيجان على نظيره السويدي (3-0).

وتقدم منتخب أذربيجان عن طريق أمين ماخمودوف في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف رينات دادشوف الهدف الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 89 سجل عاد ماخمودوف ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب أذربيجان.

ورفع منتخب أذربيجان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف منتخب السويد صاحب المركز الثالث.