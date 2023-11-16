الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

منتخب سوريا يفوز على كوريا الشمالية 0/1 بتصفيات مونديال 2026

سوريا وكويا الشمالية،
سوريا وكويا الشمالية، فيتو

فاز منتخب سوريا على نظيره كوريا الشمالية بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جرت على استاد عبد الله الفيصل في السعودية، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع نجم منتخب سوريا عمر السومة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وظهر المنتخب السوري بشكل جيد في الشوط الأول، مع تألق حارسه إبراهيم عالمة في التصدي لفرصة خطيرة من لاعبي كوريا الشمالية.

Advertisements

وأهدر عمر خربين في الدقيقة 68، فرصة مضاعفة النتيجة، بعد تمريرة رائعة من السومة، وضعته منفردًا، لكن حارس الخصم أنقذ الموقف.

ويلعب منتخب سوريا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات اليابان وكوريا الشمالية وميانمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية. 
 

منتخب سوريا كوريا الشمالية سوريا كاس العالم 2026

مواد متعلقة

منتخب السعودية يفوز على باكستان 0/4 في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الكويت يسقط في ملعبه أمام الهند 0/1 بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم 2026، الأردن يتعادل مع طاجيكستان 1/1

تصفيات كأس العالم 2026، فوز اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا بنتائج كبيرة

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي ومدرب منتخب مصر يحاول تهدئته

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

جيش الاحتلال يكشف عدد قتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية