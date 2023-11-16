منتخب سوريا يفوز على كوريا الشمالية 0/1 بتصفيات مونديال 2026

فاز منتخب سوريا على نظيره كوريا الشمالية بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جرت على استاد عبد الله الفيصل في السعودية، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع نجم منتخب سوريا عمر السومة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وظهر المنتخب السوري بشكل جيد في الشوط الأول، مع تألق حارسه إبراهيم عالمة في التصدي لفرصة خطيرة من لاعبي كوريا الشمالية.

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وأهدر عمر خربين في الدقيقة 68، فرصة مضاعفة النتيجة، بعد تمريرة رائعة من السومة، وضعته منفردًا، لكن حارس الخصم أنقذ الموقف.

ويلعب منتخب سوريا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات اليابان وكوريا الشمالية وميانمار.