منتخب الكويت يسقط في ملعبه أمام الهند 0/1 بتصفيات كأس العالم
خسر منتخب الكويت أمام ضيفه الهند بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جرت على استاد جابر الدولي، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.
وحمل هدف المباراة الوحيد، توقيع مهاجم منتخب الهند، رانفير سينج في الدقيقة 76، بعدما استغل هفوة دفاعية من منتخب الكويت، ليسدد في شباك الحارس عبد الرحمن كميل.
ولم يقدم الأزرق الكويتي، المستوى المطلوب، وسط غياب الترابط والشراسة الهجومية، ولم يحصل على فرص كثيرة، باستثناء رأسية فهد الهاجري، التي مرت أعلى العارضة.
ولم تثمر تبديلات مدرب منتخب الكويت، روي بينتو، عن تغيير شكل الأزرق، الذي ظل غير قادر على الوصول لشباك الضيوف.
ولم يغامر المنتخب الهندي في الهجوم، واستمر في الاعتماد على المرتدات من أجل هز الشباك، وهو ما تحقق في آخر ربع ساعة.
طرد لاعب الكويت
وحصل فيصل زايد لاعب الكويت، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 من زمن المباراة.
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