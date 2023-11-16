الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

منتخب الكويت يسقط في ملعبه أمام الهند 0/1 بتصفيات كأس العالم

الكويت والهند، فيتو
الكويت والهند، فيتو

خسر منتخب الكويت أمام ضيفه الهند بهدف دون رد، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جرت على استاد جابر الدولي، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وحمل هدف المباراة الوحيد، توقيع مهاجم منتخب الهند، رانفير سينج في الدقيقة 76، بعدما استغل هفوة دفاعية من منتخب الكويت، ليسدد في شباك الحارس عبد الرحمن كميل.

ولم يقدم الأزرق الكويتي، المستوى المطلوب، وسط غياب الترابط والشراسة الهجومية، ولم يحصل على فرص كثيرة، باستثناء رأسية فهد الهاجري، التي مرت أعلى العارضة.

Advertisements

ولم تثمر تبديلات مدرب منتخب الكويت، روي بينتو، عن تغيير شكل الأزرق، الذي ظل غير قادر على الوصول لشباك الضيوف.

ولم يغامر المنتخب الهندي في الهجوم، واستمر في الاعتماد على المرتدات من أجل هز الشباك، وهو ما تحقق في آخر ربع ساعة.

طرد لاعب الكويت

وحصل فيصل زايد لاعب الكويت، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية. 
 

منتخب الكويت الهند الكويت كاس العالم 2026

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم 2026، فوز كبير لـ الإمارات وعُمان

منتخب العراق يسحق إندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

إيران يفوز على هونج كونج 0/4 في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم 2026، فوز اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا بنتائج كبيرة

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

فيتوريا يوضح سبب تغيير محمد عبد المنعم أمام جيبوتي

جيش الاحتلال يزعم : مستشفى الشفاء منطقة حرب وهذه قصة جثة الأسيرة الإسرائيلية

غضب إمام عاشور بعد عدم مشاركته أمام جيبوتي ومدرب منتخب مصر يحاول تهدئته

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة اعتدى عليها ٣ أشخاص بعين شمس

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

طريقة عمل كيكة الرواني، ألذ تحلية لأفراد أسرتك

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 300 مجلس لقراءة سورة الكهف في مساجد الجمهورية (فيديو)

لا تغفل عنه، دعاء يوم الجمعة وليلتها

باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

المزيد
الجريدة الرسمية