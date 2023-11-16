البرلمان النرويجي يوافق على مقترح يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

وافق برلمان النرويج خلال جلسة، اليوم الخميس، على مقترح يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية "مستقلة"، على أساس أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط.



البرلمان النرويجي يوافق على مقترح الاعتراف بفلسطين

وتضمن المقترح الذي وافق عليه البرلمان النرويجي:" على الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي".



وتم تبني المقترح بأغلبية كبيرة في البرلمان النرويجي رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيي المحافظين أهم حزب معارض، وأحزاب سياسية أخرى.

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وتحدثت الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية عن أهمية تطبيق حل الدولتين لإيجاد تصور عادل ونهائي للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وغلق ملف الصراع الذي يمتد منذ بداية القرن الماضي ولا يزال مستمرا حتى الآن، بما يكلف المنطقة الكثير من الدمار وعدم الاستقرار، ومع ذلك هناك عقبات تواجه تطبيق حل الدولتين والأمر لن يكون بهذه السهولة كما يتوقع الخبراء.

حل الدولتين أصبح من الماضي

ومن جانبه قال الدكتور أحمد رفيق عوض، الكاتب والباحث: إن حل الدولتين الذي يطالب به الجميع ولاسيما منذ أوائل التسعينيات لم يعد له رصيد على أرض الواقع.

وأوضح أن إسرائيل أفرغت هذا الشعار من مضمونه تماما بعد أن ملأت الضفة الغربية المحتلة بمئات المستوطنات من كل الأنواع ولكل الأحداث والأغراض، وجعلت من الاستيطان مشروعا أيديولوجيا واقتصاديا وأمنيا وديموغرافيا.

وأشار الباحث إلى أن الاستيطان أصبح يشكل إحدى ركائز النظام السياسي الإسرائيلي، ومن أهم أعمدته التي تضمن له البقاء والاستمرار وعدم الانفجار الداخلي، خاصة أنه متعدد الأعراق والطبقات والطوائف والأحزاب.

حرب غزة فرصة ذهبية لخطط نتنياهو

وأكد أن حكومة نتنياهو وجدت في الحرب على قطاع غزة فرصة ذهبية جدا لتنفيذ مخططها في عدم التسوية مع الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنها تسعى بدأب لتنفيذ خطة السيطرة الأمنية الدائمة من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة بتشكيل جهة ما محلية أو عربية أو دولية تديره بأجندة اسرائيلية او امريكية وحشر الفلسطينيين في الضفة الغربية والسيطرة عليهم من خلال البوابات والاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية مع تشديد مراقبة الفلسطينين ومنع أي محاولة للتحرر أو الخروج من العباءة الاسرائيلية.

وشدد على أهمية إنهاء الاحتلال أولا ثم البحث عن صيغة مناسبة للواقع الجديد، حتى لا تعود إسرائيل وتبسيط سيطرتها وتخنق الفلسطينيين على حد قوله.

كان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، شدد على أهمية عدم ترك الفلسطينيين أراضيهم، مضيفا: "بقول للفلسطينيين هذه أرضكم وبلدكم وبالتالي يجب الدفاع والاستماتة والمرابطة عن هذه الأرض، ومن مات فهو شهيد عند الله وهو فى الجنة، ولا تقبلوا تحت أى مبرر ترك الأرض حتى لا تضيع قضيتكم".



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