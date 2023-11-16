بـ"كوفية المقاومة" والعلم، الظهور الأول لمنتخب فلسطين بعد طوفان الأقصى (فيديو)

تعادل منتخب فلسطين أمام نظيره لبنان سلبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب خالد بن محمد بالإمارات، في لقاء جمع بين المنتخبين بافتتاح التصفيات الآسيوية.

واقتسم كل من فلسطين ولبنان نقاط المباراة بعد تعادلهما سلبيا، في مباراة شهدت ظهور منتخب فلسطين بمستوى متماسك، وحاول تسجيل هدف من بعض المحاولات إلا أن جميعها باءت بالفشل.

وتعد المباراة هي الظهور الأول لـ منتخب فلسطين، منذ عملية طوفان الأقصى التي تبعها عدوان غاشم من قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

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وظهر لاعبو فلسطين وهم يرتدون كوفية المقاومة وقميص بألوان العلم الفلسطيني كاملا، لدعم بلادهم ضد العدوان والقصف المتتالي من الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

النشيد الوطني الفلسطيني قبل بداية المباراة من امام لبنان



التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#فلسطين_لبنان#قنوات_الكاس pic.twitter.com/8wN9UA3pDB — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023

بدأت المباراة بسيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة في منتصف الملعب، وفي الدقيقة 21 سقط مدافع منتخب لبنان على الارض بعد تعرضه لإصابة في الكتف.

وفي الدقيقة 30، أهدر منتخب فلسطين فرصة ذهبية للتقدم بعد ضربة رأسية خطيرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور دون خطورة حقيقية وانحصر اللعب في وسط الملعب، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويأتي منتخبا فلسطين ولبنان بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، خلف أستراليا المتصدر.

تشكيل منتخب فلسطين أمام لبنان

وجاء تشكيل منتخب فلسطين في مواجهة لبنان كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: مصعب البطاط - محمود أبو وردة - محمد صالح - ميلاد تيرمانيني - كاميلو سالدانيا.

خط الوسط: عدي دباغ - محمد يامين - تامر صيام.

الهجوم: جابر عطا - صالح شحادة.

وجلس محمود وادي لاعب المقاولون العرب على دكة بدلاء منتخب فلسطين خلال هذه المباراة.

ويخوض منتخب فلسطين مبارياته في التصفيات في الكويت، بعدما رفض الاتحاد الآسيوي استضافة الجزائر للمواجهات، لكونها خارج القارة.

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، مباراة فلسطين ضد أستراليا، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الرابعة عصرًا.

وجاء منتخب فلسطين بالمجموعة التاسعة إلى جوار منتخبات: أستراليا، لبنان وبنجلاديش.

ويتصدر المنتخب الأسترالي ترتيب المجموعة مبكرًا عقب اكتساحه بنجلاديش بنتيجة 7-0، في وقت سابق اليوم الخميس.